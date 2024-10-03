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ГТРК Татарстан

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Советский район Казани отправил гумпомощь на СВО

Военнослужащие Татарстана получили очередную партию гуманитарной помощи от Советского района Казани. Бойцов обеспечили полными комплектами специальной одежды и обуви, пенными сапогами, спальными мешками, рюкзаками объемом 100-120 литров и бронежилетами.

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