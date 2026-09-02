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SPORT24.ru

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Данилову предлагали перейти в академию «Краснодара»: «Только Москва»

Данилову предлагали перейти в академию «Краснодара»: «Только Москва»

Наталья Данилова, мама защитника ЦСКА Кирилла Данилова, рассказала о предложениях сыну перейти в академию одного из клубов РПЛ.

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