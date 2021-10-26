Соловьев задергался в ожидании санкций

Медвежий уголПолитикаСоловьев задергался в ожидании санкций автор - Кактус кактус Вечерний Соловьев, или как там он правильно называется, доставил просто колоссальное удовольствие.Вернуться к статье6715НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ФедосеевАвтор сего пасквиля агент забугорного влияния. Соловей заработал недвижимость, когда ты ещё под стол пешком ходил. Во-первых он журналист, во-вторых писал и издавал книги. Я далеко не его поклонник, но правда превыше всего.ВДвалерий двойнишниковОй ли?Александр Петров"А зачем России возвращать Крым?"примерно он и так заработал всю свою недвижимость, только за одну передачу несколько раз он скажет что он еврей и тут же скажет, что он русский даон просто шельма-журналист))саша дмитренкоопять воняешь,двойниша?Лариса ШемисоваУ него был бизнес и он до сих пор ведёт мастер классы по бизнесу, а вот и прайс https://123show.ru/prays-list-zvezdnih-veduschih/ , так что у него всё в шоколаде, да и почему он не имеет права владеть недвижимостью за бугром, к чиновникам он не относится, а вот кому неймётся в его очернении и так понятно, зависть что ли раздирает, вряд ли за Соловьёва большие деньги дадут.света снегирева СнегиреваСоловьёва не испугать!Игорь ВОСТОКОВЭта пташка сделана из того,что не тонет.Когда он вещает Геббельс нервно курит в сторонке.АлександрЭто ты о себе написал.ВДвалерий двойнишниковЗа ним гарант.ВДвалерий двойнишниковНу, а чем он не прав?- Был ярым критиком власти, она враз завела уголовное дело (к стати за дело) он в раз переобулся и стал ее ярым поклонником...АлександрОн врёт.ВДвалерий двойнишниковОн ужо перепугался...ВДвалерий двойнишниковАлександр, кто врет Соловьев?АлександрНет.Врёт Востоков.Александр Петровпри малейшей опасности евреи переобуваются в прыжке и быстро))Александр Петровесть две древнейшие профессии это проститутки и журналисты))ВДвалерий двойнишников100%ВДвалерий двойнишниковДоказательства вранья в студию, пожалуйстаАлександрА что тут доказывать? это же его слова "Эта пташка сделана из того,что не тонет.Когда он вещает Геббельс нервно курит в сторонке."Враньё от и до.саша дмитренкои есть задрот петровИгорь ВОСТОКОВЯ за вас не волнуюсь,вы тоже не утонете.АлександрЯ на флоте служил,плаваю хорошо.Но утонуть могу.А вы именно та субстанция,что не тонет и воняет.novik07 новиковОчередной говновброс.АШАнатолий ШадринТо, что автор - агент Запада и враг России не вызывает никакого сомнения. Но и в искренность Соловьева лично я никогда не верил. Не может честный, искренний человек с таким жаром обличать Запад и в то же время всю свою жизнь связывать с этим самым Западом, иметь там дом, семью, хранить деньги, учить детей. Каждый раз, когда слушаю поучения Соловьева и его критику Запада, у меня возникает вопрос, а его дети, которые живут на Западе, учатся там, также думают, они его поддерживают? Или им он совсем другие вещи рассказывает?Сергей РоссиКороче - все враги, один ты друг )))АШАнатолий ШадринДа, нет. Тут три человека высказались до меня, по-моему, тоже патриоты России. А что касается моего отношения к Соловьеву - так я об’яснил почему не верю в его искренность.Андрей БедныйА причем тут любовь к Родине и место жительства, или хранение денег, обучение детей? Я например, люблю Россию как Родину, но жить предпочел бы на юге Италии, Испании или в Греции - ну климат мне там больше нравится. Про Крым и другие юга России не говорите - там все равно зимой пздц как холодно. Деньги вообще хранить нужно там где удобнее ими пользоваться - и лучше в разных местах, обучать детей тоже нужно там, где диплом больше котируется.АШАнатолий ШадринПри чем здесь климат, и даже обучение детей. Он ругает Запад, западный образ жизни, западную идеологию и т.д. И при этом его дети живут в обществе, которое он критикует, учатся в учебных заведения, образовательную систему которых он считает не правильной. Я ведь не против того, чтобы люди жили, растили своих детей в любой стране мира и при любой системе, даже если я ее лично не поддерживаю. Но при этом такие люди должны лояльно относится к стране, культуре, традициям, политике страны, в которой они живут. А Соловьев критикует все эти вещи, причём критикует горячо, агрессивно, если хотите. Вот вы, лично, хотели бы, чтобы ваши дети жили и учились там, где вам не нравится, где вы против всего, начиная от политики и идеологии и заканчивая традициями?АлександрИзвиняюсь, откуда сведения? Из ОБС,судя по всему?АШАнатолий ШадринСведения о чем?Андрей БедныйНу я в этом плане вообще не показатель ))) Мне не нравится Европа и США их политикой, и идеологией. Про толерастность я вообще молчу, чтобы не матом. Но при этом я вполне мог бы там жить исходя только из позиции климатической, т.к. из дома в принципе могу выходить только на пляж возле своего дома и в магазин и мне этого вполне хватило бы и для работы и для счастливой жизни. Особенно мне нравятся там законы о частных владениях и оружии.АлександрХотя бы о детях Соловьёва.АШАнатолий ШадринМне кажется мы все-равно с вами говорим не об одном и том же. Ну, а потом, собираясь жить в США вы ведь не собираетесь публично критиковать все американское, начиная с политики и заканчивая либеральными ценностями. А Соловьев это делает, причём профессионально (так как зарабатывает этим) и публично.АШАнатолий ШадринТак это общеизвестный факт, что старшие дети Соловьева учились в Англии и США. А младшие ещё маленькие, но возможно тоже будут. Точно так же общеизвестно, что у Соловьева есть вид на жительство в Италии и недвижимость там. Он этого и не скрывает. А также известно, что когда-то он был кандидатом в члены КПСС, потом жил в США, а сейчас критикует Запад.ВДвалерий двойнишниковКак с головой дружище?ВДвалерий двойнишниковДа не у него на лице написано-даун...АлександрИ что с того? Вид на жительство ни разу не гражданство. И недвижимость Соловьёв купил на честно заработанные деньги. Имеет право критиковать того,кого хочет. Тем более,что знает тамошнюю жизнь не из интернета.АШАнатолий ШадринСогласен с вами и по поводу того, что имел право купить и в том, что имеет право критиковать. Вот только вы будете держать самые ценные вещи и связывать свою жизнь с тем, что критикуете, как это делает Соловьев? Я бы не стал. А он, с одной стороны, ругает Запад, а с другой связывает свою жизнь с этим самым Западом. Именно поэтому я и говорю, что где-то Соловьев не искреннен.АлександрА с чего вы решили,что Соловьёв там держит всё самое ценное?С чего решили,что жизнь связывает с Западом?Александр Петровесть две древнейшие профессии это проститутки и журналисты))НадеждаС чего вы взяли, что семья ВС живет не в России? У него есть дом в Италии(чего он не скрывает), куда он с семьей изредка выезжает на отдых. Гражданство у него одно-РФ, работает в Москве, дом в Подмосковье, за что вы ему предъявляете претензии?Сергей РоссиЯ ни в чью искренность не верюКатерина"Имеет право критиковать того,кого хочет. "----------------------------------------------------- Конечно имеет право. Но и каждый из нас имеет право верить ему или нет. И критически относиться к его словам тоже имеем право...АлександрА кто-то мешает?Просто врать не нужно.Татьяна Козина (Дейнега)автор, ты - сучий потрох! Гнида забугорная!СССемен Семеновеще и ссученный. Тварь продажнаяbianka БелаяАвтор аж из штанов выпрыгивает от неуёмного желания!🤣🤣🤣🤣КатеринаДа. Автор эмоционален... старается. Но до Соловьёва ему далеко.)карюкалов вячеславДействительно.карюкалов вячеславХотя...карюкалов вячеславНо почему то духанчиком несёт.Николай МакаровАвтор, явный агент Госдепа (В переводе на русский язык - КОЗЁЛ).БОБорис ОсиповВВВиктория ВикторияДерьмо не тонет. Всплывет. Кто ж будет людям байду всякую в уши вливать.Петр ШипиловОт души буду рад, если вся наша продажная элита наконец то поплатится за предательство русского народа и службу ворам и жуликам.Alex НемоКаким же нужно быть идиотом чтобы выводить средства за бугор зная что там есть такой маленький, но вполне реальный закон. Его может привести в действие конгресс США в любое удобное для них время и против кого угодно и какой угодно страны. Согласно этому закону любая страна или человек обьявленные врагами или действующими во вред интересам штатов автоматически теряют право на все свои счета и собственность. И как результат счета и собственность переходит во владение штатов. Кстати точно также становятся недействительными все долговые обязательства США перед этими самыми лицами или странами.... Так что есть о чем подумать не только соловьям, но и таким как силхуянов с наебулиной... Да и ВВП стоит подумать кого он держит в правительстве и на ключевых финансовых постах, если его ставленники умышленно гонят средства из российского бюджета в западном направлении, вместо того чтобы развивать собственного государства экономику...Михаил ЕршовНу не будут же они хранить наши средства, которыми обнуленный снабжает эту клоунаду, здесь в сбере??? Здесь их обнуленный ежедневно обнуляет,посредством роста цен абсолютно на всё тварь этакая. Эт ток нам их здесь хранить, не повезёшь же в Швейцарию сотню тыс.дровяных-себе дороже. Так что нам ток на Бога надеется,на обнулённого - эт полнейшая бессмыслица. Но, надеюсь, в 2024 выберем его!!! ЕДрисня же нам очень понравилась!!!Александр КловоПередачи интересные, но человек с душком.Александр СивакДа, уж теперь понятно почему, это пишет "Медвежий угол". Это как то связанно с медвежьим поносом. Хоть и словестным, у них. Но, воняет похуже, чем реально медвежьи какашки))))Евгений КовальЧуковскийА как ведёт себя сам Рудольфович? Трепло, болтун и т.д. Никому из участников т/п этот горе-телеВСЁведающий, штатный "патриот" НЕ даёт права изложить свою точку зрения, постоянно прерывая, поправляя, одёргивает, мешает! Всё-таки, цензура, какая-никакая, а нужна - невыносимо сегодня смотреть и слушать эти гадости: ток-топ-поп-жоп-гав-шум-шоу (извините!) ! У "тварителей" их ни гордости, ни чести, ни стыда, ни совести, ни, тем более, ума! А пока остаётся лишь промолвить „Какая гадость, какая гадость эти теле-всё-ведающие, психически больные, противные троцкисты Соловьёвман, Сукабеева, Куликовсон" ска-зал бы Ипполит (Яковлев Ю.В.), с оценкой которого следует полностью согласиться!Евгений КовальЧуковскийА как ведёт себя сам Рудольфович? Трепло, болтун и т.д. Никому из участников т/п этот горе-телеВСЁведающий, штатный "патриот" НЕ даёт права изложить свою точку зрения, постоянно прерывая, поправляя, одёргивает, мешает! Всё-таки, цензура, какая-никакая, а нужна - невыносимо сегодня смотреть и слушать эти гадости: ток-топ-поп-жоп-гав-шум-шоу (извините!) ! У "тварителей" их ни гордости, ни чести, ни стыда, ни совести, ни, тем более, ума! А пока остаётся лишь промолвить „Какая гадость, какая гадость эти теле-всё-ведающие, психически больные, противные троцкисты Соловьёвман, Сукабеева, Куликовсон" ска-зал бы Ипполит (Яковлев Ю.В.), с оценкой которого следует полностью согласиться!Александр ПетровСоловьёвман, Сукабеева, Куликовсон,Норкин, Шейнин..СССемен Семеновпидоров саняАлександр СамбурААлексейГоспода ведите себя прилично, ну пролетит Соловьёв, Вам то что? Его бабки и хата, и дети где хочет там и держит.саша дмитренкоублюдочный сайт печатает ублюдочные статейкиТомара Тычковажди, кактус, Соловьев уже движется к тебе. Драпай скорее, а то догонит.Комментировать
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