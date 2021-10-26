Медвежий угол

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Соловьев задергался в ожидании санкций

Соловьев задергался в ожидании санкций

автор - Кактус кактус Вечерний Соловьев, или как там он правильно называется, доставил просто колоссальное удовольствие.

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Валерий Федосеев
Автор сего пасквиля агент забугорного влияния. Соловей заработал недвижимость, когда ты ещё под стол пешком ходил. Во-первых он журналист, во-вторых писал и издавал книги. Я далеко не его поклонник, но правда превыше всего.
валерий двойнишников
Ой ли?
Александр Петров
"А зачем России возвращать Крым?"примерно он и так заработал всю свою недвижимость, только за одну передачу несколько раз он скажет что он еврей и тут же скажет, что он русский даон просто шельма-журналист))
саша дмитренко
опять воняешь,двойниша?
Лариса Шемисова
У него был бизнес и он до сих пор ведёт мастер классы по бизнесу, а вот и прайс https://123show.ru/prays-list-zvezdnih-veduschih/ , так что у него всё в шоколаде, да и почему он не имеет права владеть недвижимостью за бугром, к чиновникам он не относится, а вот кому неймётся в его очернении и так понятно, зависть что ли раздирает, вряд ли за Соловьёва большие деньги дадут.
света снегирева Снегирева
Соловьёва не испугать!
Игорь ВОСТОКОВ
Эта пташка сделана из того,что не тонет.Когда он вещает Геббельс нервно курит в сторонке.
Александр
Это ты о себе написал.
валерий двойнишников
За ним гарант.
валерий двойнишников
Ну, а чем он не прав?- Был ярым критиком власти, она враз завела уголовное дело (к стати за дело) он в раз переобулся и стал ее ярым поклонником...
Александр
Он врёт.
валерий двойнишников
Он ужо перепугался...
валерий двойнишников
Александр, кто врет Соловьев?
Александр
Нет.Врёт Востоков.
Александр Петров
при малейшей опасности евреи переобуваются в прыжке и быстро))
Александр Петров
есть две древнейшие профессии это проститутки и журналисты))
валерий двойнишников
100%
валерий двойнишников
Доказательства вранья в студию, пожалуйста
Александр
А что тут доказывать? это же его слова "Эта пташка сделана из того,что не тонет.Когда он вещает Геббельс нервно курит в сторонке."Враньё от и до.
саша дмитренко
и есть задрот петров
Игорь ВОСТОКОВ
Я за вас не волнуюсь,вы тоже не утонете.
Александр
Я на флоте служил,плаваю хорошо.Но утонуть могу.А вы именно та субстанция,что не тонет и воняет.
novik07 новиков
Очередной говновброс.
Анатолий Шадрин
То, что автор - агент Запада и враг России не вызывает никакого сомнения. Но и в искренность Соловьева лично я никогда не верил. Не может честный, искренний человек с таким жаром обличать Запад и в то же время всю свою жизнь связывать с этим самым Западом, иметь там дом, семью, хранить деньги, учить детей. Каждый раз, когда слушаю поучения Соловьева и его критику Запада, у меня возникает вопрос, а его дети, которые живут на Западе, учатся там, также думают, они его поддерживают? Или им он совсем другие вещи рассказывает?
Сергей Росси
Короче - все враги, один ты друг )))
Анатолий Шадрин
Да, нет. Тут три человека высказались до меня, по-моему, тоже патриоты России. А что касается моего отношения к Соловьеву - так я об’яснил почему не верю в его искренность.
Андрей Бедный
А причем тут любовь к Родине и место жительства, или хранение денег, обучение детей? Я например, люблю Россию как Родину, но жить предпочел бы на юге Италии, Испании или в Греции - ну климат мне там больше нравится. Про Крым и другие юга России не говорите - там все равно зимой пздц как холодно. Деньги вообще хранить нужно там где удобнее ими пользоваться - и лучше в разных местах, обучать детей тоже нужно там, где диплом больше котируется.
Анатолий Шадрин
При чем здесь климат, и даже обучение детей. Он ругает Запад, западный образ жизни, западную идеологию и т.д. И при этом его дети живут в обществе, которое он критикует, учатся в учебных заведения, образовательную систему которых он считает не правильной. Я ведь не против того, чтобы люди жили, растили своих детей в любой стране мира и при любой системе, даже если я ее лично не поддерживаю. Но при этом такие люди должны лояльно относится к стране, культуре, традициям, политике страны, в которой они живут. А Соловьев критикует все эти вещи, причём критикует горячо, агрессивно, если хотите. Вот вы, лично, хотели бы, чтобы ваши дети жили и учились там, где вам не нравится, где вы против всего, начиная от политики и идеологии и заканчивая традициями?
Александр
Извиняюсь, откуда сведения? Из ОБС,судя по всему?
Анатолий Шадрин
Сведения о чем?
Андрей Бедный
Ну я в этом плане вообще не показатель ))) Мне не нравится Европа и США их политикой, и идеологией. Про толерастность я вообще молчу, чтобы не матом. Но при этом я вполне мог бы там жить исходя только из позиции климатической, т.к. из дома в принципе могу выходить только на пляж возле своего дома и в магазин и мне этого вполне хватило бы и для работы и для счастливой жизни. Особенно мне нравятся там законы о частных владениях и оружии.
Александр
Хотя бы о детях Соловьёва.
Анатолий Шадрин
Мне кажется мы все-равно с вами говорим не об одном и том же. Ну, а потом, собираясь жить в США вы ведь не собираетесь публично критиковать все американское, начиная с политики и заканчивая либеральными ценностями. А Соловьев это делает, причём профессионально (так как зарабатывает этим) и публично.
Анатолий Шадрин
Так это общеизвестный факт, что старшие дети Соловьева учились в Англии и США. А младшие ещё маленькие, но возможно тоже будут. Точно так же общеизвестно, что у Соловьева есть вид на жительство в Италии и недвижимость там. Он этого и не скрывает. А также известно, что когда-то он был кандидатом в члены КПСС, потом жил в США, а сейчас критикует Запад.
валерий двойнишников
Как с головой дружище?
валерий двойнишников
Да не у него на лице написано-даун...
Александр
И что с того? Вид на жительство ни разу не гражданство. И недвижимость Соловьёв купил на честно заработанные деньги. Имеет право критиковать того,кого хочет. Тем более,что знает тамошнюю жизнь не из интернета.
Анатолий Шадрин
Согласен с вами и по поводу того, что имел право купить и в том, что имеет право критиковать. Вот только вы будете держать самые ценные вещи и связывать свою жизнь с тем, что критикуете, как это делает Соловьев? Я бы не стал. А он, с одной стороны, ругает Запад, а с другой связывает свою жизнь с этим самым Западом. Именно поэтому я и говорю, что где-то Соловьев не искреннен.
Александр
А с чего вы решили,что Соловьёв там держит всё самое ценное?С чего решили,что жизнь связывает с Западом?
Александр Петров
есть две древнейшие профессии это проститутки и журналисты))
Надежда
С чего вы взяли, что семья ВС живет не в России? У него есть дом в Италии(чего он не скрывает), куда он с семьей изредка выезжает на отдых. Гражданство у него одно-РФ, работает в Москве, дом в Подмосковье, за что вы ему предъявляете претензии?
Сергей Росси
Я ни в чью искренность не верю
Катерина
"Имеет право критиковать того,кого хочет. "----------------------------------------------------- Конечно имеет право. Но и каждый из нас имеет право верить ему или нет. И критически относиться к его словам тоже имеем право...
Александр
А кто-то мешает?Просто врать не нужно.
Татьяна Козина (Дейнега)
автор, ты - сучий потрох! Гнида забугорная!
Семен Семенов
еще и ссученный. Тварь продажная
bianka Белая
Автор аж из штанов выпрыгивает от неуёмного желания!🤣🤣🤣🤣
Катерина
Да. Автор эмоционален... старается. Но до Соловьёва ему далеко.)
карюкалов вячеслав
Действительно.
карюкалов вячеслав
Хотя...
карюкалов вячеслав
Но почему то духанчиком несёт.
Николай Макаров
Автор, явный агент Госдепа (В переводе на русский язык - КОЗЁЛ).
Борис Осипов
Виктория Виктория
Дерьмо не тонет. Всплывет. Кто ж будет людям байду всякую в уши вливать.
Петр Шипилов
От души буду рад, если вся наша продажная элита наконец то поплатится за предательство русского народа и службу ворам и жуликам.
Alex Немо
Каким же нужно быть идиотом чтобы выводить средства за бугор зная что там есть такой маленький, но вполне реальный закон. Его может привести в действие конгресс США в любое удобное для них время и против кого угодно и какой угодно страны. Согласно этому закону любая страна или человек обьявленные врагами или действующими во вред интересам штатов автоматически теряют право на все свои счета и собственность. И как результат счета и собственность переходит во владение штатов. Кстати точно также становятся недействительными все долговые обязательства США перед этими самыми лицами или странами.... Так что есть о чем подумать не только соловьям, но и таким как силхуянов с наебулиной... Да и ВВП стоит подумать кого он держит в правительстве и на ключевых финансовых постах, если его ставленники умышленно гонят средства из российского бюджета в западном направлении, вместо того чтобы развивать собственного государства экономику...
Михаил Ершов
Ну не будут же они хранить наши средства, которыми обнуленный снабжает эту клоунаду, здесь в сбере??? Здесь их обнуленный ежедневно обнуляет,посредством роста цен абсолютно на всё тварь этакая. Эт ток нам их здесь хранить, не повезёшь же в Швейцарию сотню тыс.дровяных-себе дороже. Так что нам ток на Бога надеется,на обнулённого - эт полнейшая бессмыслица. Но, надеюсь, в 2024 выберем его!!! ЕДрисня же нам очень понравилась!!!
Александр Клово
Передачи интересные, но человек с душком.
Александр Сивак
Да, уж теперь понятно почему, это пишет "Медвежий угол". Это как то связанно с медвежьим поносом. Хоть и словестным, у них. Но, воняет похуже, чем реально медвежьи какашки))))
Евгений КовальЧуковский
А как ведёт себя сам Рудольфович? Трепло, болтун и т.д. Никому из участников т/п этот горе-телеВСЁведающий, штатный "патриот" НЕ даёт права изложить свою точку зрения, постоянно прерывая, поправляя, одёргивает, мешает! Всё-таки, цензура, какая-никакая, а нужна - невыносимо сегодня смотреть и слушать эти гадости: ток-топ-поп-жоп-гав-шум-шоу (извините!) ! У "тварителей" их ни гордости, ни чести, ни стыда, ни совести, ни, тем более, ума! А пока остаётся лишь промолвить „Какая гадость, какая гадость эти теле-всё-ведающие, психически больные, противные троцкисты Соловьёвман, Сукабеева, Куликовсон" ска-зал бы Ипполит (Яковлев Ю.В.), с оценкой которого следует полностью согласиться!
Евгений КовальЧуковский
А как ведёт себя сам Рудольфович? Трепло, болтун и т.д. Никому из участников т/п этот горе-телеВСЁведающий, штатный "патриот" НЕ даёт права изложить свою точку зрения, постоянно прерывая, поправляя, одёргивает, мешает! Всё-таки, цензура, какая-никакая, а нужна - невыносимо сегодня смотреть и слушать эти гадости: ток-топ-поп-жоп-гав-шум-шоу (извините!) ! У "тварителей" их ни гордости, ни чести, ни стыда, ни совести, ни, тем более, ума! А пока остаётся лишь промолвить „Какая гадость, какая гадость эти теле-всё-ведающие, психически больные, противные троцкисты Соловьёвман, Сукабеева, Куликовсон" ска-зал бы Ипполит (Яковлев Ю.В.), с оценкой которого следует полностью согласиться!
Александр Петров
Соловьёвман, Сукабеева, Куликовсон,Норкин, Шейнин..
Семен Семенов
пидоров саня
Александр Самбур
Алексей
Господа ведите себя прилично, ну пролетит Соловьёв, Вам то что? Его бабки и хата, и дети где хочет там и держит.
саша дмитренко
ублюдочный сайт печатает ублюдочные статейки
Томара Тычкова
жди, кактус, Соловьев уже движется к тебе. Драпай скорее, а то догонит.

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