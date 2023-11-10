Потоки мигрантов в Россию уменьшаются, а те "иностранные специалисты", которые годами работали в нашей стране, устремили взгляды за границу.
"Брат, мы голодаем": начинается массовый исход мигрантов из России
Комментарии
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ВЕРА СОКОЛОВА
Уезжают те, кто работает, им дебоширить некогда. А бездельники , наркоторговцы и т.п. асоциальные личности никуда не поедут, нигде они не нужны. Так и будут бесчинствовать в России при попустительстве продажных чиновников и правоохранителей
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12 час.
Александр Батт
А ведь мигрантов можно было использовать для освоения НЕЗАСЕЛЕННЫХ районов Сибири, Крайнего севера и Дальнего востока.
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12 час.
Игорь Василевский
В качестве кого? Корма для белых медведей? Они то и при Советскойвласти не очень на северА рвались... А среди таксистов и своих, коренных, найти можно
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11 час.
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