"Брат, мы голодаем": начинается массовый исход мигрантов из России

ВЕРА СОКОЛОВА Уезжают те, кто работает, им дебоширить некогда. А бездельники , наркоторговцы и т.п. асоциальные личности никуда не поедут, нигде они не нужны. Так и будут бесчинствовать в России при попустительстве продажных чиновников и правоохранителей

Александр Батт А ведь мигрантов можно было использовать для освоения НЕЗАСЕЛЕННЫХ районов Сибири, Крайнего севера и Дальнего востока.