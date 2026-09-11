Изжога оптимизации: невесёлые перспективы отечественной медицины

Источник — miloserdie.ru Сейчас не 90-е Оптимизация — вот главный термин начала XXI века в России. Укрупнить и сэкономить, пусть даже в ущерб эффективности.
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Статья с бездоказательными цифрами и выводами...Идёт война, г бнут сотни тысяч в год в молодом возрасте, а продолжительность жизни растёт при убитой медицине ... А пандемия сколько выбила непожилых людей... Что то система подсчёта какая то не адекватная запраграммированная...Не достоверные цифры: подгоняют для увеличения пенсионного возраста.
Не хватает врачей, особенно узких специалистов. Причина: не адекватный перевес количества частных клиник, большинство специалистов ушли в платную медицину. Количество платных услуг зашкаливает, в том числе и в участковых (бесплатных) учреждениях. Смотришь фильмы и в каждом слышишь фразу: "Мама заболела, нужны деньги, нужна операция". Удаление аппендицита и то платное! Это куда годится?! Значит выживать будут только те, у кого есть деньги? И еще, на каждом канале идет сбор средств для больных детей. О какой демографии можно вести речь?! Когда прекратится этот беспредел?!
Все делаетсЯ под олигархов. Голикову вместо тюрьмы оправили в вицепрезидентов. ОМС хорошо только в собянинских телеотчетов. Онкодиспанчер на Балтийской, куда можно было добраться за 15...20 минут, перевели в Сколково. Теперь 2 часа в одну сторону с пересадками без эскалаторов и лифтов. Поменять бы им расположение с монздравом, или думой, куда, все равно, возят на авто.
Всё развалили!
..."Но что случилось, то случилось, и горевать поздно: реформа состоялась"... А теперь не горевать надо, а вешать оптимизаторов, на фонарях возле кремля. Чтоб следующие желающие оптимизировать видели. И не снимать, пока сами не упадут.
Я помню рассказ Жванецкого, написанного еще в 1978 шоду : " В поликлиниках стариков туча! Лечатся, лечатся, лечатся, лечатся... Царство небесное отменили, вот они лечатся, лечатся..." Можно подумать, что в былые времена не было проблем с медициной! Зато сегодня не выходя из дома записался, можно по интернету, можно по телефону, пришел к указанному времени... Подождал еще минут 10-15 и..... Ну а если что срочное, скорая недолго едет.... Откуда у людей столько "брюжания"? Есть проблемы? Проблемы были всегда и будут всегда! Относится к этому надо философски!
Авторов оптимизации здравоохранения следовало бы лечить в "оптимизированных" ими клиниках. Как бы они оценили это лечение? Пример: жена (78 лет ) почувствовала периодические проблемы в области груди, сегодня 11 сентября записали к терапевту (Фатима) на 24 сентября. Напрямую к кардиологу невозможно. Сколько отмерит времени до кардиолога Фатима, стоит только догадываться. Доживём ли??? Ну, а то, что происходит со школьным образованием, это просто диверсия. На эту тему граждане России высказываются в публичном пространстве постоянно.
В России на данный момент больше чиновников чем было во всём Советском Союзе и оклады у них у всех далеко не копеечные. Так что денег на учёбу и медицину для народа просто не осталось.