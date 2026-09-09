Локателли об операции на мениске: «Не буду врать, я разбит. В жизни бывают и такие моменты – буду бороться, как и всегда»

Капитан « Ювентуса » Мануэль Локателли признался, что травма колена стала для него ударом. Вчера стало известно, что полузащитник перенес операцию на мениске и выбыл на 5–6 месяцев.
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