Храмы УПЦ в Сокирянах и Ленковцах захватывали одни и те же люди, – СМИ

Храмы в честь апостолов Петра и Павла в селах Сокиряны и Ленковцы Черновицкой области были захвачены раскольниками, сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на телеграм-канал «Дозор на «Першому Козацькому»».
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