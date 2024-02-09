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Храмы УПЦ в Сокирянах и Ленковцах захватывали одни и те же люди, – СМИ

Храмы УПЦ в Сокирянах и Ленковцах захватывали одни и те же люди, – СМИ

Храмы в честь апостолов Петра и Павла в селах Сокиряны и Ленковцы Черновицкой области были захвачены раскольниками, сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на телеграм-канал «Дозор на «Першому Козацькому»».

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