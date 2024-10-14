Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Наталия
    Все эти особи позволяют себе, и будут позволять и в дальнейшем, причем по нарастающей, ровно столько, сколько им позв...Асмира кушала на ...
  • степан дунов
    Вот до чего довело в России  следование ДЕРЬМОкратическому образу жизни. Всем правит золотой телец а мораль, нравстве...Асмира кушала на ...
  • ПавелЗзаварзин
    ... Абсолютно...Асмира кушала на ...

Но, есть нюанс...

Но, есть нюанс...

В 2019 году, Руководство России провернули соцопрос в Укропии. Это я про выборы президента. У меня вот такое ощущение (все эти разговоры про Сев Потоки, грязные бомбы, денег нет, и тд и тп.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Неужели опять шаги доброй воли? Не нашагались ещё?
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21 час.
людмила бер
Укры угнали около 2 тыс.человек..... и о них ничего не известно... Надо думать...
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18 час.
ВТ
Врам Тавризов
Статья мало понятна для  среднесдельных  идиотов
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16 час.

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