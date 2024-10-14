В 2019 году, Руководство России провернули соцопрос в Укропии. Это я про выборы президента. У меня вот такое ощущение (все эти разговоры про Сев Потоки, грязные бомбы, денег нет, и тд и тп.
Но, есть нюанс...
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Неужели опять шаги доброй воли? Не нашагались ещё?
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21 час.
людмила бер
Укры угнали около 2 тыс.человек..... и о них ничего не известно... Надо думать...
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18 час.
ВТ
Врам Тавризов
Статья мало понятна для среднесдельных идиотов
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16 час.
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