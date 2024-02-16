В галерее на бульваре Яна Райниса открылась выставка керамики

Галерея «Тушино» приглашает на выставку декоративного искусства. Экспозиция открыта до 3 марта. «Выставка демонстрирует великолепные возможности художественных материалов и технологий, которые вдохновляют профессионалов и изумляют искушенную московскую публику.
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