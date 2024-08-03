Кардиолог Жито назвал 5 болезней, симптомом которых может быть учащенный пульс

Тахикардия — это состояние, при котором ускорена частота сердечных сокращений. Когда сердце бьется слишком быстро, то оно не так эффективно качает кровь, следовательно, она может не поступать ко всем органам в полном объеме.
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