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Русская весна

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Глава МИД Польши забыл про существование Белоруссии

Глава МИД Польши забыл про существование Белоруссии

Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал свою страну единственным государством в Европе, граничащим с Россией и Украиной, забыв про существование Белоруссии.

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