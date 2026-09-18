Stuart Fails To Save The Universe Brings Mayim Bialik Back As A Very Different Amy — Plus, Why You Didn't See Flash Battle Mr. Freeze

Mayim Bialik returns as Amy in Stuart Fails to Save the Universe Episode 9. Plus, the EPs reveal why Golden Age Flash's battle against Mr.
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