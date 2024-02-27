Властям Германии повысят зарплату на фоне охвативших страну протестов

ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN Несмотря на то, что Германию, как и другие страны Евросоюза, охватили протесты фермеров и профсоюзов, недовольных отменой субсидий и ростом цен, с 1 марта будут повышены зарплата и пенсии федерального президента и членов правительства ФРГ.
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