В Омске делают свою защиту от дронов для танков типа Т-80

Отличия новой противодроновой защиты танков Т-80БВМ от конструкций, используемых для Т-72Б3М и Т-90М.
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