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Аргументы недели

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Продолжается расследование дела о незаконных захоронениях

Продолжается расследование дела о незаконных захоронениях

В Славянске-на-Кубани расследуется уголовное дело о мошенничестве в похоронной сфере. Фигурантами выступают учредитель и директор ООО «Похоронные услуги» Анатолий Таран, находящийся под арестом, а также четверо его предполагаемых сообщников.

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