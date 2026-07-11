Продолжается расследование дела о незаконных захоронениях

В Славянске-на-Кубани расследуется уголовное дело о мошенничестве в похоронной сфере. Фигурантами выступают учредитель и директор ООО «Похоронные услуги» Анатолий Таран, находящийся под арестом, а также четверо его предполагаемых сообщников.