52-летняя российская актриса снялась в бикини

Российская актриса и телеведущая Алена Бабенко похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).