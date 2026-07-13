У неба над Персидским заливом появятся новые хозяева

Русские «сушки» для Тегерана доставят массу проблем союзникам США Иран, чьи ВВС в течение последних десятилетий комплектовались знаменитыми, однако безнадежно устаревшими истребителями F-4 «Phantom II» (первый полет — май 1958 г.
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