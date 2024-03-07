Вставай, весь коллективный Запад? Началась подготовка к войне с Россией

НЭ

Наталья Эрнст

Вот прямо сейчас пи%дануть по их учениям и всё, войнушка для них кончились. Будут памперсы менять. Их потешные войска на большее они не способны. Это они сами себе показывают, - "Глядите - мы сила".. А как вояки они ничто. Можно судить глядя как они "научили" хохлов воевать, что хохлы только лишь отступают. И Слава Богу. 🙏