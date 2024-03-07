Sebastian Kahnert/Globallookpress Силы киевского режима полностью исчерпали возможности, заметил Константин Сивков.
Вставай, весь коллективный Запад? Началась подготовка к войне с Россией
Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Вот прямо сейчас пи%дануть по их учениям и всё, войнушка для них кончились. Будут памперсы менять. Их потешные войска на большее они не способны. Это они сами себе показывают, - "Глядите - мы сила".. А как вояки они ничто. Можно судить глядя как они "научили" хохлов воевать, что хохлы только лишь отступают. И Слава Богу. 🙏
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19 час.
А
Александр
О безопасности надо говорить России, а не этой загипнотизированной пиндосной дудочкой стае крыс.
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17 час.
Ливень
напрямую не напрямую а отхлестать французишек они же мусьё - мы умеем)))
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12 час.
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