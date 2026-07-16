Завтра в Астраханской области электричества лишатся почти по 200 адресам

Максимальные отключения – на 10 часов. Завтра, 17 июля, плановые отключения электричества коснутся 5 муниципалитетов Астраханской области – в общей сложности 192 адреса: Астрахань (все районы РЭС); Икрянинский район (с.
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