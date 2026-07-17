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Мировое обозрение

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Сергей Собянин: Москва сегодня является ядром креативной экономики страны

Сергей Собянин: Москва сегодня является ядром креативной экономики страны

Москва официально превратилась в главный «креативный цех» страны. Цифры, которые привёл мэр Сергей Собянин, заставляют присмотреться внимательнее: сегодня в столице сосредоточена четверть всех занятых в креативной экономике России.

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