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JAMA: ранние месячные могут свидетельствовать об эндокринных нарушениях

JAMA: ранние месячные могут свидетельствовать об эндокринных нарушениях

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана выяснили, что средний возраст наступления первых месячных снизился с 12,5 года (с 1950 по 1969 год) до 11,9 года (с 2000 по 2005 год).

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