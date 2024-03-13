«Польша начнет, другие подтянутся»: Путин заявил о скором распаде Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что распад Украины — не за горами. Глава государства отметил, что Польша может ввести свои войск на украинскую территорию, например, под прикрытием украинско-белорусской границы или чтобы освободить бойцов ВСУ для участия в боевых действиях на линии ….
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