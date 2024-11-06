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Экономист Войтов рассказал о влиянии ИИ на финансовую сферу в будущем

Экономист Войтов рассказал о влиянии ИИ на финансовую сферу в будущем

Экономист, директор по маркетингу Web3 Tech Матвей Войтов на полях международного симпозиума «Создавая будущее» рассказал, что в будущем искусственный интеллект будет помогать человеку более эффективно зарабатывать и расходовать деньги.

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