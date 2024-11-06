Экономист Войтов рассказал о влиянии ИИ на финансовую сферу в будущем

Экономист, директор по маркетингу Web3 Tech Матвей Войтов на полях международного симпозиума «Создавая будущее» рассказал, что в будущем искусственный интеллект будет помогать человеку более эффективно зарабатывать и расходовать деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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