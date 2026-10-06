🎊Центр культуры и искусства стал победителем конкурса субъектов Российской Федерации на выявление лучших практик и создание детских культурно-просветительских центров в 2027 году на базе учреждений культуры в целях реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав национального проекта «Семья».
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