🎊Центр культуры и искусства стал победителем конкурса субъектов Российской Федерации на выявление лучших практик и создание детских культурно-просветительских центров в 2027 году на базе учреждений культуры в целях реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав национального проекта «Семья».