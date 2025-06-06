Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал пост в Telegram в духе Дмитрия Медведева.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что киевскому режиму так или иначе, но придётся ответить за гибель мирных граждан, а главаря режима Владимира Зеленского назвал «просроченным».