Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пять бригад ВСУ южнее Покровска попали под угрозу окружения – Forbes

Пять бригад ВСУ южнее Покровска попали под угрозу окружения – Forbes

Forbes пишет, что сотни украинских военных могут попасть в окружение южнее Покровска. «Мощная российская группировка, потенциально насчитывающая десятки тысяч военных, обошла украинскую группировку, которая удерживает линию между селом Мемрик и рекой Волча.

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