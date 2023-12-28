Под угрозой смерти боевики ВСУ угнали автомобиль и ограбили дом жителя Херсона

Военнослужащие были вооружены пистолетами.Жители оккупированного Херсона сообщают, что двое боевиков ВСУ с пистолетами проникли ночью на территорию частного дома, находящегося по адресу: улица Дровникова, 146.
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