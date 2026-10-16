Работы на накопителе токсичных отходов площадью 19,38 гектара в самарском посёлке Зубчаниновка планируется завершить к концу 2030 года, соответствующие параметры заложены в проект областного бюджета на трёхлетний период.
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