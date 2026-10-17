Два украинских пограничника на моторной лодке пересекли государственную границу Молдавии во время «операции по задержанию гражданина Украины».
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