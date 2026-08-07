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NewsOne

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Хуснуллин не против построить тоннель на Аляску

Хуснуллин не против построить тоннель на Аляску

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин допустил возможность строительства тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Чукотку с Аляской.

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Комментарии
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Невидимка Невидимка
И что это за очередной бред?  Что в России лишних денег миллиарды, когда пенсионеры сидят голодом. Когда уже эти небожители начнут думать о народе , а не о том как украсть побольше у народа.
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1 м.