Посол в Кито Спринчан: Россия будет работать с новым правительством Эквадора

РФ заинтересована в развитии двусторонних отношений Россия будет работать с новым правительством Эквадора в интересах развития двусторонних отношений, рассказал РИА Новости посол РФ в Кито Владимир Спринчан.
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