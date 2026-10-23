Владельцы крупных НПЗ, нефтебаз и другого попадающего под удары ВСУ бизнеса должны передавать часть средств в специальный фонд, из которого будут финансироваться подразделения БАРС и мобильные огневые группы, защищающие эти объекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Молдаванам объясн...
- ЛС Молдаванам объясн...
- Коц: Если всё ост...
При провале "незыблемных хранителей российского неба", проще чсего проблему свалить на плечи предпренимателей. А в какую прорву ушли средства, выделяемые армии на развитие ПВО?