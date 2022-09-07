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«РВ»: этой зимой замерзнет не только Европа, но и Донбасс

«РВ»: этой зимой замерзнет не только Европа, но и Донбасс

Член Совета по правам человека при российском президенте Марина Ахмедова, которая уже много раз посещала Донбасс за годы гражданского конфликта в стране, призвала граждан России подумать о том, как переживут будущую зиму жители Донецка и Мариуполя.

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