Бывший одноклубник Роналду хочет в Россию, к Чалову и Оздоеву приехал экс-защитник «Зенита». Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест новостей.Что в России«Краснодар» предложил за форварда «Ривер Плейта» 20 млн долларовGetty ImagesФутбольный клуб «Краснодар» предложил 20 миллионов долларов за нападающего аргентинского «Ривер Плейта» Пабло Солари, сообщает Sol Del Millo.
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