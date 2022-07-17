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Бублик о том, изменил ли финал в Ньюпорте его мнение, что сезон складывается не очень удачно: «Не особо. Это последний травяной турнир»

Представитель Казахстана Александр Бублик прокомментировал выход в финал в Ньюпорте. Он обыграл Джейсона Кублера – 6:3, 6:2.

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