Военный вертолёт Ми-8 разбился в Бишкеке

Пилот погиб, восемь человек пострадали.фото: pixabay.com/emkanicepic--> Командир экипажа военного вертолёта Ми-8 погиб при авиакатастрофе в Бишкеке, ещё восемь человек пострадали, сообщает Минобороны Киргизии.