Военный вертолёт Ми-8 разбился в Бишкеке

Пилот погиб, восемь человек пострадали.фото: pixabay.com/emkanicepic--> Командир экипажа военного вертолёта Ми-8 погиб при авиакатастрофе в Бишкеке, ещё восемь человек пострадали, сообщает Минобороны Киргизии.
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