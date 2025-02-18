Глава РФПИ Дмитриев встретился с членами команды Трампа в Эр-Рияде

С его слов, представители США пока не давали прямых обещаний российским коллегам Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, прибывший в Эр-Рияд перед переговорами делегаций США и России, уже встретился с некоторыми членами команды американского лидера Дональда Трампа.
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