После встречи с руководителем украинского правительства Денисом Шмыгалем в Ужгороде премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что они достигли предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа через территорию Украины в европейские страны.
Фицо: со Шмыгалем в Ужгороде обсудили транзит российского газа через Украину
Комментарии
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Serge
Ну и накой нам "друзья" такие? Да и доля экспорта газа через бандерлогию не настолько велика, к тому же уверен, что и цены традиционно никакие. Мы им газ - они (эуропейцы, Зеленского им в фюреры) - технику хохлофашистам. Впрочем, это из той же оперы, почему не уничтожены транспортные коридоры для поставок укрофашистам. Кому война, а "эффективным менеджерам" - мать родна. Динамика роста благосостояния российского олигархата за период СВО тому подтверждение.
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