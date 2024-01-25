Фицо: со Шмыгалем в Ужгороде обсудили транзит российского газа через Украину

Serge

Ну и накой нам "друзья" такие? Да и доля экспорта газа через бандерлогию не настолько велика, к тому же уверен, что и цены традиционно никакие. Мы им газ - они (эуропейцы, Зеленского им в фюреры) - технику хохлофашистам. Впрочем, это из той же оперы, почему не уничтожены транспортные коридоры для поставок укрофашистам. Кому война, а "эффективным менеджерам" - мать родна. Динамика роста благосостояния российского олигархата за период СВО тому подтверждение.