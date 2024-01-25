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Фицо: со Шмыгалем в Ужгороде обсудили транзит российского газа через Украину

Фицо: со Шмыгалем в Ужгороде обсудили транзит российского газа через Украину

После встречи с руководителем украинского правительства Денисом Шмыгалем в Ужгороде премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что они достигли предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа через территорию Украины в европейские страны.

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Комментарии
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Serge
Ну и накой нам &quot;друзья&quot; такие? Да и доля экспорта газа через бандерлогию не настолько велика, к тому же уверен, что и цены традиционно никакие. Мы им газ - они (эуропейцы, Зеленского им в фюреры) - технику хохлофашистам. Впрочем, это из той же оперы, почему не уничтожены транспортные коридоры для поставок укрофашистам. Кому война, а &quot;эффективным менеджерам&quot; - мать родна. Динамика роста благосостояния российского олигархата за период СВО тому подтверждение.
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