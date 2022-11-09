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Шестеркин пропустил по 4 шайбы в 2 подряд проигранных матчах. Он отразил 5 бросков «Айлендерс» из 8 в 3-м периоде

Игорь Шестеркин пропустил по 4 шайбы в 2 подряд проигранных матчах. Вратарь «Рейнджерс» отразил 22 броска из 26 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4).

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