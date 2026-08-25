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Культурология.рф

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История и археология: Почему считают проклятым замок Кайлмора, а душа его первой хозяйки бродит по аббатству

История и археология: Почему считают проклятым замок Кайлмора, а душа его первой хозяйки бродит по аббатству

Аббатство Кайлмор, которое больше напоминает очаровательный сказочный замок, считается одним из самых величественных и почитаемых зданий Ирландии, но его история не менее впечатляющая, чем неоготический фасад, эффектно выделяющийся на фоне дикой и прекрасной Коннемары.

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