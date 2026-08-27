👮♂️ Рецидивист из Мурманской области попался на краже продуктов в Севастополе 58‑летний мужчина набрал полную корзину продуктов почти на семь тысяч рублей и направился к выходу, даже не думая платить.
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👮♂️ Рецидивист из Мурманской области попался на краже продуктов в Севастополе 58‑летний мужчина набрал полную корзину продуктов почти на семь тысяч рублей и направился к выходу, даже не думая платить.