Энтони Дэвис сделал два блок-шота за 3 секунды в матче с «Никс»

За 3:43 до конца третьей четверти при счете 73:76 центровой Энтони Дэвис эффектно заблокировал лэй-ап Джоша Харта левой рукой, подбор остался за «Нью-Йорком», и три секунды спустя Дэвис правой рукой отвесил блок-шот и Джейлену Брансону.
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