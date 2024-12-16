Ученые разработают модуль климатического мониторинга после экспедиции в Балтийском море

Данные о состоянии морской среды под действием климатических изменений, полученные по итогам 56 рейса научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров», будут использованы для разработки регионального модуля экологического и климатического мониторинга Балтийского моря.
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