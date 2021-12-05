smi.today

1 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    "«Если любого человека с признаками респираторной инфекции <…> вовремя начать лечить простыми, безопасными, доступным...Доктор медицински...
  • Лариса Поплавская
    Это не гражданский самолет, почему он до сих пор летает? Четко зная что это разведка и она рядом с границей (не хвата...К берегам Крыма п...
  • Серж Южанин
    Лаврова в Грузии ...

Израильтянку приговорили к 2,5 годам за помощь «Хезболле»

Израильтянку приговорили к 2,5 годам за помощь «Хезболле»

27-летнюю женщину из израильского арабского города Тайбе осудили за фотографии, на которых изображены противоракетная система «Железный купол», военная база и госпиталь, которые она предоставила агенту «Хезболлы», 5 декабря сообщает газета Haaretz.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх