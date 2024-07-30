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Царьград

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На Украине раскрыли, какая сумма ежедневно тратится на военные нужды

На Украине раскрыли, какая сумма ежедневно тратится на военные нужды

По словам главы Минфина Марченко, Киев тратит в день $136 млнМинистр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству РБК-Украина заявил, что Киев каждый день тратит на военные нужды порядка 136 млн долларов.

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