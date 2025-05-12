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«С днем рождения, сыночек»: Кристина Орбакайте показала младшего сына

«С днем рождения, сыночек»: Кристина Орбакайте показала младшего сына

Кристина Орбакайте нежно поздравила младшего сына с днем рождения Сын знаменитой певицы перестал вести свои соцсети осенью 2022 года, поэтому узнать о его текущей деятельности можно только из сообщений его матери.

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