«С днем рождения, сыночек»: Кристина Орбакайте показала младшего сына

Кристина Орбакайте нежно поздравила младшего сына с днем рождения Сын знаменитой певицы перестал вести свои соцсети осенью 2022 года, поэтому узнать о его текущей деятельности можно только из сообщений его матери.
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