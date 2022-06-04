Пять мирных жителей погибли за эти сутки во время обстрелов Донецка

Пять мирных жителей погибли и 20 ранены в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Пять мирных жителей погибли и 20 ранены в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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