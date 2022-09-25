Закон, порядок, государство

678 подписчиков

"Полиция на месте, человек на дороге": жесткое ДТП сейчас во Владивостоке - видео

"Полиция на месте, человек на дороге": жесткое ДТП сейчас во Владивостоке - видео

Жители Владивостока рассказали о жестком ДТП, которое прямо сейчас произошло в районе Снеговой Пади. Как пояснили очевидцы, на перекрестке, который ведет в сторону БАМа, столкнулись легковой автомобиль, предположительно такси, и мотоцикл.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх