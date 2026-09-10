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«Царь не уйдет». L’Équipe сообщила, что Головин остается в «Монако»

«Царь не уйдет». L’Équipe сообщила, что Головин остается в «Монако»

Авторитетная французская газета L’Équipe сообщила, что полузащитник Александр Головин остается в «Монако», несмотря на попытку московского «Спартака» подписать футболиста.

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