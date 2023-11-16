Более 70 предпринимателей приняло участие во встрече с бизнесом нижегородского Минпрома в Семенове

Более 70 предпринимателей приняли участие во встрече с бизнесом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в городском округе Семеновский, на площадке музейно-туристического центра «Зотолая Хохлома».
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